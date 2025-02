Premio Ligyes alla giovane Maria Tomba a Sanremo: da X-Factor al Festival

Ligyes ha consegnato ieri, alle 10.45, nella Lounge Bazr di Casa Sanremo, il riconoscimento alla giovane esordiente Maria Tomba (LEGGI QUI) portato a Sanremo dal sindaco di Alassio Marco Melgrati: “La musica è importante per i giovani. Un riconoscimento culturale che abbina audio e video e creatività. Maria Tomba è già un’artista completa: aspettiamo di vederla ad Alassio nel prossimo futuro”.

Città ma anche Regione oggi insieme: come rappresentante di quest’ultima Rocco Invernizzi, per l’assessore Luca Lombardi, consigliere regionale ma alassino doc ha ricordato che Ligyes con la cultura riesce a toccare tutti gli ambiti dell’arte: “Una comunione culturale tra Genova e d Alassio. Si porta la Liguria a livello internazionale come da eredità storica della Regione”.

Eredità che Cristina Bolla con Genova Liguria Film Commission hanno da anni messo al centro dei mestieri del cinema. E a loro volta queste professionalità si mettono al servizio dei nuovi modi di comunicare l’arte e la musica proprio con i videoclip.

Felicemente entusiasta di questo momento per lei unico anche la protagonista dell’evento: Maria Tomba, da X-Factor a Sanremo, emozionata per il riconoscimento ricevuto dalle mani del sindaco Melgrati: “Felice e grata di questo riconoscimento non vedo l’ora di tornare tra Alassio e Sanremo per girare il mio prossimo video clip. La musica è un’urgenza e per me si esprime con le note. Sogno di diventare compositrice. Quindi viva la musica e le sue good vibes”.

Grande sostenitore dei giovani talenti il direttore di “Alassio per la musica” in Ligyes, Stefano Senardi, rinforza e sostiene che oggi le visualizzazioni sono il modo di comunicare ma l’arte non prescinde dal talento.

L’assessore alla Cultura di Sanremo Enza Dedali, infine, ribadisce il sostegno dei giovani talenti come obiettivo principale della Città e dell’Orchestra Sinfonica che lavora tutto l’anno assiduamente per questo grande momento internazionale: le città che si uniscono sono il più grande risultato che l’arte possa portare alle amministrazioni.