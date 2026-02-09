"Sulle Orme di San Francesco", pellegrinaggio ad Assisi e La Verna

Il Servizio Pellegrinaggi e per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport della Diocesi di Savona-Noli organizza il pellegrinaggio "Sulle Orme di San Francesco" nell'ottavo centenario della morte del compatrono d'Italia e fondatore dell'Ordine dei Frati Minori. Il viaggio si terrà dal 22 al 24 maggio con almeno 40 partecipanti.

La quota di partecipazione ammonta a 400 € per persona in camera doppia e comprende sistemazione in hotel in mezza pensione, viaggio in pullman, assicurazione medico/bagaglio, pranzo a La Verna. Alla partenza verrà raccolto un contributo di 10 € da destinare a offerte e mance.

Le prenotazioni si potranno effettuare dall'11 febbraio al 10 aprile presso il Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, il mercoledì dalle ore 10 a mezzogiorno e il venerdì dalle 15 alle 17. All'atto dell'iscrizione è richiesto un acconto del 50%. Per ulteriori informazioni occorre telefonare al numero 3297815585 dalle 9 a mezzogiorno e dalle 15 alle 18.



