Piaggio Aerospace, Invernizzi (FdI): "La visita del ministro Urso conferma la grande attenzione del Governo verso l’industria del savonese"

"L’arrivo del ministro Urso alla Piaggio Aerospace conferma la grande attenzione del Governo verso l’industria del Savonese". Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo in consiglio regionale per Fratelli d’Italia che ha seguito la vicenda Piaggio incontrando lavoratori e sindacalisti nei mesi scorsi e che presenzierà venerdì come delegato per la Regione.

"Piaggio – sottolinea Invernizzi - è un’azienda simbolo dell’eccellenza industriale italiana, un’azienda che incarna il meglio del nostro ingegno, della nostra capacità produttiva e della nostra determinazione a competere a livello globale. La storia di Piaggio Aerospace – fatta di innovazione, impegno e resilienza – dimostra che il futuro dell’industria italiana non solo è vivo, ma è anche pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. Negli ultimi anni – continua Invernizzi – ha affrontato sfide complesse, ma il Governo non ha mai smesso di credere in questa realtà strategica. Insieme alla Regione ha lavorato con determinazione per attrarre investitori seri, capaci di rilanciare questa azienda, salvaguardando i posti di lavoro e valorizzando le competenze che qui si sono sviluppate".

"L’acquisizione da parte della società Baykar rappresenta un’opportunità storica. Si tratta di un partner che non ha visto in Piaggio Aerospace solo un investimento, ma un valore aggiunto strategico e tecnologico. Un’opportunità di crescita che consentirà di consolidare la produzione, sviluppare nuovi progetti e rafforzare la presenza dell’azienda nei mercati internazionali".

"Il nostro impegno non si ferma qui. Come Regione continueremo a sostenere la filiera industriale del Savonese, promuovendo politiche di sviluppo, formazione e innovazione. Siamo consapevoli che il cuore pulsante di ogni grande azienda sono le persone che vi lavorano. Per questo, garantire stabilità, sicurezza e prospettive di crescita non solo ai lavoratori di Piaggio Aerospace ma di tutte le aziende del nostro territorio rimane una nostra priorità assoluta", conclude.