La Liguria come Notting Hill nello spot per il Festival di Sanremo 2025: “Scena iconica da Levante a Ponente”

La Liguria si fa bella per il Festival di Sanremo 2025 e manda in onda davanti a oltre 8 milioni di telespettatori lo spot ideato appositamente per la kermesse. La clip promossa da Regione Liguria, già trasmessa ieri sera durante la prima puntata, è stata presentata questa mattina in sala stampa all’Ariston dall’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi.

“Al bando hanno partecipato una quarantina di agenzie tra le quali abbiamo selezionato Fargo - ha detto Lombardi davanti alla platea di giornalisti - hanno proposto una citazione di Notting Hill, la scena iconica della passeggiata dentro un mercato con le stagioni che scorrono. Lo spot è girato da Levante a Ponente, proponiamo una storia differente per far capire le potenzialità della nostra regione. All’interno ci sono tanti messaggi, alla fine si cela un segreto. Riguardatelo”.

Al tavolo anche l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, che ha sottolineato nuovamente il successo dell’edizione 2025 dentro e fuori dall’Ariston.

“Sono contento del risultato, faccio i complimenti alla Rai, sono proprio felice - così Sindoni in sala stampa - personalmente ho potuto constatare l’indice di gradimento con le mie figlie di 8 e 10 anni. Musica e canzoni molto belle accompagnate dai professori della nostra Orchestra Sinfonica. Sanremo sta rispondendo molto bene anche agli eventi collaterali che attirano molte persone in città. L’abbiamo visto con la sfilata sul Green Carpet e ieri sera con il palco di piazza Colombo. Sanremo è una città viva, non vogliamo fermarci e vogliamo sempre crescere anche all’esterno dell’Ariston”.