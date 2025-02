Albenga, carenza di personale inconsultorio, Asl2 replica a Gaia: “In arrivo nuove ostetriche. Il presidio non verrà trasferito”

Asl2 replica alle dichiarazioni dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Albenga, Marta Gaia, in merito alle problematiche segnalate riguardo al consultorio di viale 8 Marzo, visitato ieri dall’assessore a seguito delle segnalazioni e delle preoccupazioni espresse dai cittadini. “Che cosa accadrà al nostro Consultorio? – chiede - Quali sono le intenzioni e la programmazione? Quali i servizi che rimarranno attivi? Nel piano assunzionale Asl sono previste risorse per il Consultorio di Albenga?” (leggi QUI).

“Confermiamo che il consultorio di Albenga continua a essere operativo e che non è attualmente previsto alcun trasferimento della struttura. L’organico attuale comprende due ostetriche, un’assistente sanitaria e un’assistente sociale, a garanzia della continuità e della qualità dei servizi offerti. Per rafforzare ulteriormente il Consultorio di Albenga e l’intera area ostetrica di Asl2, nel mese di gennaio è stato indetto e concluso un avviso per l’assunzione a tempo determinato di ulteriori ostetriche. Inoltre, Asl2 ha già programmato un concorso per l’assunzione di ostetriche a tempo indeterminato”, spiegano da Asl2.

“Per quanto riguarda le attività di screening oncologico – proseguono -, la campagna si è conclusa nel 2024, con un tasso di adesione del 60% nella zona di Albenga. Asl2, consapevole dell’importanza di questi programmi di prevenzione, continuerà a promuovere attivamente la partecipazione della popolazione per incrementare ulteriormente il tasso di adesione”.

“Infine, Asl2 ribadisce che l’apertura della Casa di Comunità non avrà alcun impatto negativo sulle risorse dedicate al Consultorio di Albenga, il quale continuerà a svolgere il proprio ruolo, continuando ad erogare tutti i servizi storicamente garantiti”, concludono da Asl2.