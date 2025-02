Nuove scuole medie di Vado Ligure, definito il cronoprogramma: fine lavori in autunno inoltrato

Dovrebbe vedere la luce entro fine 2025 il nuovo edificio per le scuole medie di Vado Ligure. A inizio settimana infatti si è svolto un incontro operativo tra la ditta esecutrice, il direttore dei lavori, i tecnici incaricati e l'amministrazione, finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, nel quale è stata definita la tabella di marcia dell'opera.

"L’incontro - fanno sapere dal Comune - ha rappresentato un momento cruciale per analizzare e definire in modo più puntuale il cronoprogramma dei lavori, anche in relazione alle scadenze previste dal finanziamento".

L’intervento, di grande rilevanza per il territorio vadese, è finanziato quasi interamente con fondi Pnrr per un importo di 4,7 milioni di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento del Comune di circa un milione. Le nuove scuole Peterlin sorgeranno in via Sabazia, vicino alla scuola materna, mentre l'attuale edificio di via XXV Aprile verrà demolito: l'obiettivo è realizzare al suo posto un nuovo polo culturale.

"Dopo una fase iniziale caratterizzata da alcune criticità, ora superate grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, è stato possibile stabilire un programma di esecuzione più dettagliato e preciso" spiega il sindaco Fabio Gilardi. Nelle prossime settimane verranno organizzati ulteriori incontri di aggiornamento e gestione delle interferenze.

Il completamento delle opere è previsto per l’autunno inoltrato, con l’obiettivo di procedere successivamente a un trasferimento graduale delle attività scolastiche nella nuova sede. "Si tratta - aggiunge il primo cittadino - di un progetto fondamentale per il settore dell’istruzione locale, che permetterà agli studenti di usufruire di una struttura moderna, efficiente e funzionale, dotata di spazi adeguati per le esigenze educative attuali e future".

Accanto a questo importante intervento, l’amministrazione sta programmando ulteriori iniziative volte a migliorare l’offerta formativa del territorio, con l’obiettivo di garantire ambienti di apprendimento sempre più qualificati e rispondenti ai bisogni delle nuove generazioni.

"L’investimento nelle infrastrutture scolastiche rappresenta una scelta strategica per il futuro della nostra comunità, confermando l’attenzione costante verso il diritto allo studio e la crescita delle giovani generazioni" conclude il sindaco.