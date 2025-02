Piana Crixia, 30mila euro per la manutenzione straordinaria della pesa pubblica

A partire dalle 7 del 19 febbraio, prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della pesa pubblica comunale di Piana Crixia, situata in località Fornace lungo la Sp 29.

L'affidamento dei lavori è stato suddiviso in due parti: la fornitura e posa della pesa sono stati assegnati alla ditta Baronpesi S.r.l., con sede a Creazzo (VI), mentre le opere edili sono state affidate alla ditta Bremic Costruzioni S.r.l., con sede a Piana Crixia. Il costo complessivo per i lavori ammonta a 30.000,00 €.

Durante l'intervento di manutenzione, sarà necessario interrompere completamente la circolazione veicolare nell'area e sospendere l’utilizzo della pesa pubblica fino al termine delle operazioni.