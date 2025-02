San Valentino trionfa anche a tavola, ecco gli ingredienti dell’amore

Basta con i soliti articoli che parlano di cibi afrodisiaci e menzionano le sciccosissime ostriche, il golosissimo cioccolato e le dolcissime fragole.

Vi vogliamo così bene che per il vostro San Valentino abbiamo pensato di proporvi una dieta sana ed equilibrata, utilizzando ingredienti della nostra cucina mediterranea, ma non solo.

Vi siete mai chiesti quali caratteristiche di base deve avere un cibo afrodisiaco? Deve stimolare la vasodilatazione e quindi la circolazione sanguigna, deve contenere vitamina E che agisce sul desiderio sessuale e magari anche le vitamine del gruppo B e il potassio, ma anche molte altre caratteristiche. Venite a scoprirle con noi.

Zenzero

Ormai si sa che il peperoncino è considerato l’afrodisiaco per eccellenza, ma dello zenzero che cosa ne dite? Ci sono culture che pensano addirittura che sia una cura naturale per l’impotenza: la sua qualità afrodisiaca principale è la capacità di apportare un maggior afflusso di sangue nelle zone genitali.

Zafferano

Non sapete forse che lo zafferano, che magari mettete in un apparentemente innocuo risotto alla milanese, con il suo forte potere eccitante, può risvegliare i sensi di chiunque lo mangi.

Mandorle

Gli sportivi lo sanno che le mandorle sono un prezioso apporto energetico, sono ricche di vitamina A, calcio, ferro, ma anche di zuccheri che contribuiscono a dare la giusta energia per prestazioni fisiche. Sembra però che nel Medioevo fossero più sgamati di noi perché le utilizzavano nelle loro cucine per rendere i piatti afrodisiaci; ne facevano perfino filtri d’amore. Proprio per questo esiste l’usanza di inserire confetti di mandorla nelle bomboniere dei nostri matrimoni, come augurio di fertilità e prosperità.

Pinoli

Ancora una volta il passato insegna e arriva dai greci e dai latini la notizia che i pinoli siano fonte di fertilità, elogiati perfino da Ovidio nel poema L’Ars amatoria.

Miele

E del miele ne vogliamo parlare? Sicuramente la mitica scena davanti al frigo nel film “9 settimane e ½” con una Kim Basinger al top della sua bellezza e un Mickey Rourke sensuale come non mai, aiuta la fantasia al suo utilizzo migliore, ma nella sua estrema dolcezza, il miele ha numerose qualità, tra cui quella di aumentare i livelli di estrogeni, i principali ormoni sessuali femminili. Inoltre contiene anche il boro, che innalza il testosterone nel sangue, ormone responsabile del desiderio sessuale in ambedue i sessi… praticamente prendiamo due piccioni con una fava.

Aglio

Se invece avete coraggio da vendere e vi amate davvero tanto, l’aglio rientra nei primi tre cibi più afrodisiaci al mondo. Il suo odore non è esattamente piacevole, ma se riuscite a superare questo “piccolo” dettaglio sappiate che aumenta il flusso sanguigno e, addirittura, risolverebbe il problema dell’impotenza: basterebbe mangiare per tre mesi consecutivi quattro spicchi d’aglio al giorno…

Basilico

E chiudiamo con il basilico che risveglierebbe gli assopiti istinti sessuali soprattutto nell’uomo. Il pesto genovese risulterebbe quindi tra i cibi più afrodisiaci con la sua combinazione di basilico e aglio. Sappiate che ai vostri uomini potete anche propinarlo come tisana la sera prima di coricarvi, senza obbligarli a mangiare chili e chili di trofie al pesto.