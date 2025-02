Rigenerazione di Borgo Castello, in arrivo da Fossano il responsabile per attuare il progetto

E’ l’architetto Nicola Maiorano, 32 anni, il nuovo RUP individuato per attuare il progetto pilota “Borgo Castello–Ricordare il passato per costruire il futuro”, finanziato con i fondi europei nextgenerationEU che il Comune di Andora ha attenuto nell’ambito del Bando Borghi-Linea A.

Già responsabile del Servizio di Urbanistica Edilizia Privata e SUAP del Comune di Fossano, è stato dichiarato idoneo attraverso una selezione pubblica eseguita dal Comune andorese e ha preso servizio questa mattina.

Il suo incarico di Dirigente Tecnico dell’Area IV del Comune è a tempo pieno e determinato e terminerà con la conclusione dei lavori fissata dal cronoprogramma al 30 giugno 2026, salvo proroghe da parte del Ministero. Ha già effettuato un sopralluogo nel cantiere di Borgo Castello accompagnato dal sindaco Mauro Demichelis, ha incontrato i componenti del tavolo operativo coordinato da Anci Liguria e ha iniziato il passaggio di consegne con il dirigente tecnico, l'architetto Paolo Ghione, che ha seguito fin dalle origini il progetto Pilota.

“Auguro buon lavoro all’architetto Nicola Maiorano che ha dimostrato alla commissione di essere preparato e pienamente consapevole dell’importanza dell’incarico - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – La sua nomina arriva in una fase strategica del progetto, coincidente con l’affidamento della progettazione della rigenerazione urbana dei ruderi di Castello che individuerà le migliori soluzioni edilizie per costruire un borgo vivo e sostenibile, con attività economiche, turistiche, culturali e agricole, valorizzate dall’impiego della realtà aumentata dinamica. Ringrazio l’architetto Paolo Ghione per il prezioso contributo dato fin dall’ideazione del progetto”.

Il nuovo RUP si occuperà di coordinare e interfacciarsi con IRE che è il RUP a cui il comune di Andora fa affidato il compito di bandire le gare per la realizzazione, fra l’altro, delle opere urbanistiche, delle infrastrutture tecnologiche e la rigenerazione dei ruderi che avranno finalità residenziali, ricettive, culturali, agricole e turistiche.