Albenga, il defibrillatore torna nel centro storico

Il defibrillatore ritorna nel centro storico di Albenga. "Lo strumento salvavita che era stato acquistato dal Quartiere Sant’Eulalia torna, per volontà e a spese del comune di Albenga, in via Enrico d’Aste - afferma Emanuele Feroleto delegato al Centro Storico - Il DEA è uno strumento salvavita di fondamentale importanza, capace di fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di arresto cardiaco improvviso".

"La presenza di un defibrillatore accessibile a tutti, in una posizione centrale, aumenta significativamente le possibilità di intervento tempestivo in caso di emergenze. Ogni minuto che passa senza un intervento può ridurre le probabilità di sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco - conclude Feroleto -Grazie al DEA chiunque può fornire un intervento immediato e potenzialmente salvavita. Come Amministrazione riteniamo fondamentale l’installazione di strumenti come questi per garantire la sicurezza e il benessere della comunità".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Da medico posso dire che questi strumenti sono di fondamentale importanza e possono fare la differenza in caso di emergenza. Per questo abbiamo deciso di ripristinare il DEA di via Enrico d’Aste. Anche grazie alla preziosa collaborazione di privati e associazioni intendiamo incrementare in tutta la città l’installazione di questi dispositivi salvavita".