Savona, prorogato fino a marzo 2026 l'accordo Eni-Comune per le aree parcheggio di via Nizza e Corso Vittorio Veneto

I due spazi sono una boccata d'ossigeno per i residenti delle Fornaci di Via Nizza, dove gli stalli per le auto sono rari e il Comune ha chiesto alla proprietà Enilive di prorogare il comodato d'uso fino al 30 marzo 2026.

La società ha accolto la richiesta, permettendo così ai residenti di continuare ad utilizzare quelle aree fondamentali, come spiega lo stesso Comune, per la "cronica carenza di parcheggi in zona, in particolare nel periodo estivo".