Venerdì 21 febbraio alle ore 21 nella Parrocchia San Pietro Apostolo, in via Untoria 6, il Coro Loderò di Albenga si esibirà in un concerto benefico a favore delle missioni sanitarie nella Repubblica Centrafricana dei Carmelitani Scalzi, in particolare del dispensario di Bozoum.

Il gruppo vocale, accompagnato alla chitarra da Ilaria Forrisi e al violoncello da Sara Guido, sarà diretto dal maestro Paolo Guido.

L'evento è organizzato dall'Associazione Amicizia Missionaria dei Carmelitani.