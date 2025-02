Savona, il Teatro dell’Opera Giocosa festeggia Renata Scotto con un concerto

Il 24 febbraio alle ore 21 il Teatro dell’Opera Giocosa festeggia con un concerto lirico il 91° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

La serata si terrà al Teatro "Gabriello Chiabrera" di Savona e avrà un programma lirico-sinfonico con musiche di Bellini, Bizet, Giordano, Puccini, Rossini, Verdi.

Tra contributi fotografici a cura del nostro fotografo di scena Luigi Cerati che vedranno Renata Scotto immortalata qui a Savona al lavoro con i cantanti durante le sue regie di La traviata, la Boheme, La Tosca, La Dame de Monte-Carlo e La Voix humaine, il pubblico potrà ascoltare i brani eseguiti magistralmente da Clarissa Costanzo e Adriana Iozzia soprani, Carlotta Vichi mezzosoprano, Raffaele Feo tenore e Paolo Ingrasciotta baritono, suoi ultimi allievi, nonché protagonisti delle regie di Renata Scotto a Savona.

Al pianoforte il Maestro Gianluca Ascheri e sul palco il Coro del Teatro dell’Opera Giocosa e cha sempre partecipato con passione alle produzioni di Renata Scotto.

«Negli ultimi sette anni», dichiara Giovanni Di Stefano, Presidente e Direttore Artistico dell’Opera Giocosa, «Renata Scotto ha dato un contributo fondamentale a questa città e la sua presenza ha segnato profondamente la vita culturale di Savona, con il suo impegno come didatta nelle masterclass di canto lirico e con le regie che ha firmato per questa istituzione della quale è stata consulente artistica.»

Spentasi nell’agosto del 2023, Renata Scotto, negli ultimi anni ha firmato, nello stesso Chiabrera in cui debuttò appena diciottenne nel ruolo di Violetta e al Priamar, gli indimenticabili allestimenti portando a Savona la più alta espressione dell’opera lirica, senza mai risparmiarsi e lasciando a tutti un’eredità indelebile di professionalità, impegno, arte e umanità.

Questi obiettivi pregnanti, si legano alla missione che, negli ultimi anni di vita, il grande soprano Renata Scotto ha svolto una volta tornata nella sua città. Consulente artistico di questo Ente dal 2018 fino all’anno della sua scomparsa, l’artista ha sempre lavorato a stretto contatto con il Maestro Di Stefano non solo con la messa a punto di regie in cui ha riversato tutta la sua esperienza di mattatrice delle scene liriche ma anche come sostenitrice, docente e formatrice di giovani cantanti esordienti.

Il costo del biglietto è di €10 e, portando avanti l’impegno di Renata Scotto, l’incasso della serata andrà a sostegno della formazione di giovani cantanti lirici che avranno la possibilità di entrare nel cast della stagione lirica 2025.

I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro e su www.operagiocosa.it dal 21 febbraio alle ore 10. Tel 019-801155 – 3666726682.