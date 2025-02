Mercato di Albissola, la minoranza tuona: "Dal bilancio non previsti per il 2025 fondi per il commercio"

“Ci preme sottolineare che il comparto del commercio locale, in forma ambulante e non, è uno dei più penalizzati e spesso in difficoltà degli ultimi anni. Ci chiediamo, a distanza ormai di 7 mesi, quale sia l'indirizzo che l'amministrazione vuole prendere nei confronti di questo settore non vedendo impiego di fondi, piani di strategia, sussidi agli esercenti, progettualità e interventi concreti a supporto dei commercianti del territorio. (il fondo destinato al commercio dalla previsione di bilancio 2025 è nullo) - specificano i Consiglieri Comunali Giovanni Siri, capogruppo, Deborah Borghi e Michela Moretti Girardengo - Ci aspettiamo per i futuri mesi un netto riscontro dall'amministrazione, a partire dagli interventi sul mercato settimanale, con un impegno che vada ben oltre a manifestazioni spot di uno o due giorni, che, per puro esempio ultima quella di San Valentino è pesata sulle casse del comune per 1500 euro tra allestimenti di stoffa/carta di dubbia riuscita e cartomanti. L’evento, salvato in corner solo dalle presenza delle 500, non crediamo motivi una così alta spesa".