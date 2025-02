Da Finale alla Val Bormida, la raccolta della Consulta del Volontariato porta 700 kg di beni alimentari in Alta Valle

Si inspessisce il filo di solidarietà che lega Finale Ligure, attraverso la sua Consulta del Volontariato, all'Alta Val Bormida.

A inizio febbraio una speciale raccolta di generi alimentari ha infatti visto raccogliere quasi 700 kg di beni tra zucchero, farina, biscotti, materiale per l'infanzia, latte e quant'altro che saranno distribuiti, grazie all'impegno dei volontari, ai Comuni do Calizzano, Bardineto e limitrofi in sostegno e supporto a famiglie bisognose del territorio.

Negli scorsi mesi era stato raccolto del materiale scolastico, ora questa seconda speciale raccolta, promossa dalle San Vincenzo Finalborgo e Finalmarina, certifica ancor di più l'attenzione del mondo del volontariato finalese a più ampio raggio.

“Ringraziamo la Coop di Finale Ligure e tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta, un importante sostegno verso territori dove più difficilmente vi è la possibilità di riuscire a organizzare eventi solidali come questo” affermano dalla Consulta finalese.