La "Road Map Bandi" di Regione Liguria presentata a Savona: dieci misure per 60 milioni a sostegno di imprese ed enti pubblici

Sono dieci le misure presentate, presso la sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Savona, in favore delle imprese e degli enti pubblici che compongono la 'Road Map Bandi' di Regione Liguria, illustrate dal consigliere delegato allo Sviluppo economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana e dall’assessore all’Energia e alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti.

Tra queste anche misure specifiche per il territorio, come quella dedicata alla creazione d’impresa nei 21 comuni dell’Area di Crisi Industriale Complessa del Savonese (2 milioni di euro) e quella per la riduzione dei consumi energetici degli edifici e strutture pubbliche delle nuove aree interne liguri (4 milioni di euro) che, per il savonese, coinvolge i comuni della Bormida Ligure.

Nel cronoprogramma, da febbraio a maggio, rientrano misure allargate a tutto il territorio regionale in favore di: investimenti produttivi delle imprese (30 milioni), cooperative (4 milioni), internazionalizzazione (1 milione), efficientamento energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile dei comuni sotto i 40mila abitanti (8 milioni), space economy (2 milioni), economia circolare (5 milioni), comunità energetiche (2 milioni) e reti d’impresa (2 milioni).

“Dopo Genova e La Spezia, siamo venuti a Savona a presentare a imprenditori e amministratori le opportunità in arrivo nei prossimi mesi con i bandi del Fesr - spiega il consigliere delegato allo Sviluppo Economico e alla Programmazione Fesr Alessio Piana - Questo è un territorio molto fertile a livello imprenditoriale, come abbiamo potuto riscontrare anche dai bandi dedicati all’Area di Crisi Complessa. Siamo perciò confidenti che, parte di questi 60 milioni che andremo pian piano ad attivare, possano contribuire a sostenere e aumentare la competitività del tessuto economico savonese e la tenuta dei piccoli comuni dell’entroterra”​.

​"Savona ritorna protagonista - dichiara l’assessore regionale alle Aree di Crisi Complessa Paolo Ripamonti -. La Roadmap Bandi promossa da Regione Liguria fa tappa in una provincia che, con un'Area di Crisi tra le più performanti, si distingue per crescita e resilienza. I fondi a disposizione di enti e imprese liguri rafforzano il tessuto produttivo e accelerano l’efficientamento energetico. Regione ha scelto di partire in anticipo per semplificare l’accesso alle risorse e fornire alle imprese strumenti concreti. La tappa savonese conferma il ruolo centrale della provincia nella trasformazione economica ligure, grazie al dialogo tra pubblico e privato e a strategie di sviluppo sostenibile”.

“Si tratta di misure molto importanti e molto attese dal sistema imprenditoriale - ha sottolineato nell’introdurre i lavori il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - I sostegni messi in campo dalla Regione avranno ricadute significative sulle imprese e, a cascata, sull’intero territorio savonese. La massiccia partecipazione all’incontro di oggi testimonia l’interesse verso ambiti di intervento (produttivo, efficientamento energetico, ricerca e sviluppo) strategici a livello ligure e locale. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’assessore regionale Paolo Ripamonti e al consigliere delegato Alessio Piana per la loro presenza e per la l’esaustiva presentazione delle misure, ricordando che l’ente camerale resta anche in questa fase, insieme alle associazioni di categoria, a disposizione delle imprese per aiutarle a cogliere appieno le opportunità concesse dai fondi europei di sviluppo”.

Il prossimo e ultimo appuntamento sul territorio di presentazione della “Road Map Bandi” sarà a Imperia, presso la sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria, lunedì 24 febbraio alle 14.