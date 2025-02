Nuova raccolta fondi per #senzaprontosoccorsosimuore, Calleri: “Serve un ecografo per Radiologia”

Dopo l’ecocardiografo e i due holter, il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore lancia con una nuova raccolta fondi. “La grande generosità dimostrata in occasione della raccolta fondi per l’ecocardiografo ci spinge oggi a continuare e lavorare per migliorare sempre di più le dotazioni a disposizione del nostro Ospedale. Lanciamo quindi un’altra raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo che sarà donato alla radiologia di Albenga. L’obiettivo è quello di arrivare a 24 mila euro necessari per l’acquisto”, afferma Gerolamo Calleri.

Intanto, sabato 22 febbraio, l’ospedale di Albenga riceverà due nuovissimi holter cardiaci che andranno ad arricchire la strumentazione in dotazione alla cardiologia di Albenga, acquistati grazie alla generosità di privati cittadini e associazioni e alle azioni propositive promosse dal comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore, avrà.

“La generosità degli albenganesi ancora una volta ha portato a importantissimi risultati – afferma Gerolamo Calleri, ex consigliere comunale e membro del comitato #senzaprontosoccorsosimuore -. Dalla raccolta fondi per l’acquisto dell’ecocardiografo di Albenga, infatti, e con nuove donazioni ricevute successivamente, è stato possibile acquistare due holter cardiaci che consegneremo all’Ospedale di Albenga sabato 22 febbraio, proprio durante la giornata organizzata dall’ASL2 volta alla prevenzione e allo smaltimento delle liste di attesa: l’EcocardioDay. Colgo l’occasione per ringraziare i principali donatori senza il cui contributo non sarebbe stato possibile l'acquisto dell' ecocardiografo: la Fondazione De Mari, la famiglia Ricci Arnaud, i Fieui di Caruggi e Sigfrido Ranucci che ha devoluto le offerte del premio Fionda di Legno 2022, la P.A. Croce Bianca, , gli Albenga Runners, la Vecchia Albenga e altre Associazioni e privati cittadini”.

“Anche in questo caso, così come avvenuto per l’ecocardiografo, la strumentazione sarà strettamente legata all’Ospedale di Albenga - afferma il consigliere Giorgio Cangiano anch’egli rappresentate del comitato #senzaprontosoccorsosimuore -. Troppe volte, infatti, è accaduto che al nostro ospedale venisse tolto più che dato, ma i due holter rimarranno sempre ad Albenga a beneficio dei cittadini del comprensorio”.

A spiegare la funzionalità di questa strumentazione è il sindaco e medico Riccardo Tomatis che afferma: “Un Holter è un dispositivo medico utilizzato per monitorare in modo continuo l'attività elettrica del cuore per un periodo prolungato. Questo esame, noto anche come elettrocardiogramma dinamico o ECG Holter, è particolarmente utile per individuare aritmie cardiache che potrebbero non essere rilevate da un elettrocardiogramma tradizionale, che dura solo pochi minuti. La cardiologia di Albenga potrà quindi beneficiare di strumentazione nuovissima e importantissima per tutti i pazienti del territorio. Credo che queste azioni siano molto importanti anche per dimostrare lo spirito propositivo del comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore, ma più in generale di Albenga. Quello che deve essere chiaro è che le richieste che abbiamo sempre formulato non sono mai state contro, ma sempre e solo a favore della sanità, del nostro Ospedale e di tutti i cittadini del comprensorio”.

Per chi volesse contribuire alla raccolta fondi per l’ecografo sarà possibile utilizzare lo stesso conto bancario attivato per l’ecocardiografo: conto n. 008541 presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato "Un ecocardiografo per l'ospedale di Albenga". IBAN: IT97 U 05034 49251 000000008541