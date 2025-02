Autostrade per l'Italia

Mattinata di disagi per gli automobilisti in transito sull’autostrada A10, nel tratto compreso tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola, in direzione Genova.

Un veicolo in avaria ha causato rallentamenti, con la formazione di una coda di circa due chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici per la rimozione del mezzo e le forze dell'ordine per gestire la viabilità.