Intervento dei vigili del fuoco della centrale savonese nel tardo pomeriggio odierno, poco prima delle 18:30, per un allarme scattato a Villapiana in via Verdi, dove un'auto è improvvisamente andata a fuoco.

Il rogo, controllato tempestivamente dai pompieri, è scaturito probabilmente per un problema dell'auto e non per cause esterne.

Non si sono registrati né feriti né danni a ulteriori mezzi o manufatti.