Incidente in via Barbiani dove si sono scontrate uno scooter che percorreva la via e un'auto che scendeva da via Agnini.

Sul posto è intervenuta la polizia, con il supporto della polizia locale, l'automedica del 118 e la Croce Oro. Una persona è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso del San Paolo di Savona.