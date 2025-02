Un ottantenne è stato investito in Via Niella, intorno alle19 di oggi. Pare che l'uomo si trovasse sulle strisce pedonali per attraversare e in seguito all'investimento, sia caduto colpendo il capo.

Sul posto sono intervenute la Croce Bianca di Savona, l'automedica del 118 ed è stata allertata la Polizia stradale. L'ottantacinquenne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo.