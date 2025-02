Piaggio Aerospace, Leonardo spinge per la partnership con Baykar: "Rapidi, nell'industria della Difesa non c'è più tempo"

A margine della presentazione dei Leonardo Innovation Archives (Lia) a Genova, il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile partnership industriale tra il colosso italiano della difesa e la turca Baykar. Quest'ultima ha recentemente acquisito Piaggio Aerospace, storica azienda con stabilimenti a Genova e a Villanova d'Albenga.

Il presidente di Leonardo ha poi elogiato la Baykar, definendola "un'azienda di gente serissima", capace di affermarsi come leader del settore in poco più di un decennio: "Noi con Piaggio Aerospace come Leonardo non abbiamo nulla a che fare direttamente, però siccome contiamo di diventare partner dei turchi, se i negoziati che stiamo facendo vanno avanti, certamente un occhio attento su una realtà italiana di questo prestigio lo mettiamo".