Venerdì 28 febbraio ad Albenga alle ore 21 presso l’auditorium San Carlo in Via Roma 70, ci sarà la presentazione del libro “Per Enrico, per esempio”, organizzata da Sinistra Ingauna e dalla Cgil Savona.

Parleranno di Berlinguer oltre all’autore Pierpaolo Farina, Jan Casella, consigliere regionale di AVS, Andrea Pasa, Segretario generale della Camera del Lavoro di Savona, Alfonso Di Lieto ed Erica Crespiani di Sinistra Ingauna.