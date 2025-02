Festa della Donna, a Loano una mostra delle opere realizzate dai ragazzi dell'Imp di Borghetto e della Rp Ramella

Si terrà lunedì 3 marzo alle 16 l'inaugurazione di “L'urlo silenzioso”, la mostra di opere dedicate al mondo femminile realizzate dai ragazzi dell'Istituto Medico Pedagogico di Borghetto Santo Spirito e dagli ospiti della Rp Ramella di Loano. L'esposizione, allestita presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria a Loano, sarà visitabile fino a venerdì 14 marzo negli orari di apertura del municipio.

La mostra si inserisce nell'ambito di “Universo in Rosa”, l'iniziativa nata nel 2014 su iniziativa dell'attuale presidente del consiglio comunale di Loano Monica Caccia per promuovere il mondo femminile e portare all'attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti la prevenzione della violenza di genere e l’educazione al rispetto della figura femminile.

Il coordinatore dell'Istituto, Michele Lammardo, spiega: “Grazie a questa nuova collaborazione tra l’Asl 2 Savonese e il Comune di Loano, i ragazzi dell’Istituto (seguiti dal personale dell'Azienda) hanno realizzato opere che hanno come tema principale le farfalle, simbolo di 'Universo in Rosa'. La parola 'psychè' in greco significa 'anima' e nell’antichità il concetto di anima veniva associato proprio alla farfalla. Il processo di trasformazione a cui vanno incontro le farfalle ben simboleggia l’evoluzione a cui devono andare incontro anche le persone vittima di violenza, costrette ad affrontare gravi difficoltà e a fare i conti con le loro fragilità. Ogni evoluzione è fatta di cadute e di vittorie, ma non deve mai arrestarsi: la trasformazione, infatti, può avvenire solo quando si comincia ad avere cura di se stessi e del proprio benessere psico-fisico. Ad esempio decidendo di dire basta alle violenze subite. Ecco, dunque, che la farfalla diventa la personificazione del respiro dell’anima”.

“I ragazzi dell'Istituto si augurano con le loro opere di sensibilizzare ulteriormente la popolazione su questo argomento così delicato, che a volte viene dimenticato finché, purtroppo, non ritorna alla ribalta in caso di nuovi episodi e a fatti compiuti”.

Monica Caccia aggiunge: “Con questa mostra vogliamo ringraziare le tante persone e associazioni che gratuitamente danno il loro contributo al successo di 'Universo in Rosa'. La scorsa estate le creazioni erano state esposte in alcuni negozi del centro storico di Loano nell'ambito di una mostra itinerante. Per valorizzare nuovamente il contributo dei ragazzi dell'Istituto, con il dottor Lammardo abbiamo deciso di esporre nuovamente le loro creazioni e quelle degli anziani del Ramella”.

“Gli ospiti della residenza protetta – aggiunge l'assessore alle politiche sociali Manuela Zunino – hanno partecipato ad un laboratorio di lavoro a maglia. L'obiettivo è promuovere il benessere psico-fisico, distrae dalle occupazioni, aiuta a percepire meno il dolore, migliorando l’autostima. Con il loro lavoro, gli ospiti della Rp hanno realizzato piccole, splendide opere in omaggio alla giornata dell'8 Marzo. Per loro, è stato anche un modo per creare comunità e condivisione”.