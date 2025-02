Loano, affidati i lavori per la realizzazione del manto in erba artificiale allo stadio "Ellena"

Oltre alla vittoria nel derby contro il Pietra Ligure, la San Francesco Loano può festeggiare un’altra importante novità: è ormai certa, infatti, la realizzazione dei lavori per il manto in erba artificiale e per le opere accessorie dello stadio "G. Ellena".

Ad aggiudicarsi l’appalto per l’esecuzione dell'intervento è stata la Italgreen S.p.A., azienda specializzata nella realizzazione di superfici sportive di ultima generazione. Il via alle operazioni è fissato per il mese di giugno e consentirà al club, guidato dal presidente Diego Burastero, di usufruire del rinnovato impianto a partire dalla stagione sportiva 2025/2026.

Un passo significativo per la società, che potrà così contare su un'infrastruttura moderna e funzionale, a beneficio non solo della prima squadra, ma anche del settore giovanile.