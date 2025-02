Varazze, tubatura del gas danneggiata durante i lavori per la posa della fibra: vigili del fuoco mobilitati

AGGIORNAMENTO ORE 14.30: "Si informa la cittadinanza che, a causa della rottura di una tubazione del gas durante i lavori di posa della fibra, avvenuta durante la mattinata, via Emilio Vecchia è temporaneamente chiusa al traffico. Viabilità Deviata: Chi proviene da Varazze e si dirige verso il Pero sarà deviato sulla SP57 Casanova; Chi arriva dal Pero/Alpicella e procede verso Varazze, deve prendere la strada per Campomarzio scendendo lungo la SP57. Squadre sul posto per riparare la perdita e riaprire nel minor tempo possibile" ha detto il sindaco Luigi Pierfederici.

---

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Varazze, zona ristorante "Il Mulino" poco dopo lo svincolo per Casanova in via Emilio Vecchia sulla Sp542, a causa di una significativa perdita di gas.

L'incidente sarebbe stato provocato dai lavori per l'installazione della fibra ottica, durante i quali è stato accidentalmente perforato un tubo.

Per garantire la sicurezza pubblica, le autorità hanno immediatamente isolato l'area, deviato il traffico e invitato gli automobilisti a fare inversione. Il traffico è attualmente deviato sulla Sp57 e sulla Sp30 sia per raggiungere il centro di Varazze che per dirigersi verso Alpicella e Stella.

Sul posto sono al lavoro i tecnici specializzati per riparare il danno e ripristinare le condizioni di sicurezza. Intervenuta anche la polizia locale.

Ieri nello stesso punto era stato danneggiato un tubo dell'acqua.