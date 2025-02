Finale, la Fondazione "Tommaso Pertica" rinnova il consiglio: aperte le candidature per il periodo '25/'29

Sono stati aperti, da parte del Comune di Finale Ligure, i termini per presentare le candidature alla carica di consigliere della Fondazione "Tommaso Pertica", la quale opera senza fini di lucro perseguendo invece scopi di utilità sociale per gli anziani finalesi che versano in condizioni economiche disagiate o cittadini portatori di handicap, mediante sussidi e/o assistenza domiciliare.

Sono in totale cinque i membri di cui si compone il consiglio dell'ente tra i quali figurano un discendente della famiglia del Cavalier Tommaso Pertica che viene designato dal sindaco finalese, il parroco della parrocchia di San Giovanni Battista in Finalmarina o un suo delegato e tre membri designati dal primo cittadino. Tra questi ultimi viene nominato il presidente.

Tutte le cariche statutarie sono a titolo gratuito e, in questo caso, la selezione riguarderà il periodo 2025/2029.

Tra i requisiti richiesti vi sono le medesime condizioni necessarie per l'eleggibilità a Consigliere Comunale, possedere un'adeguata competenza per studi o esperienza in relazione al ruolo che si andrà a ricoprire, non avere conflitto di interesse con le mansioni per le quali si viene nominati, non essere in parentela col sindaco o avere incarichi o consulenze presso l’ente per il quale è disposta la nomina.

Le domande possono essere presentate in carta libera, da compilare secondo il modello allegato da far pervenire al Comune di Finale Ligure o a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC comunefinaleligure@legalmail.it, a mezzo del servizio postale ordinario oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo.

"Per le nomine sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti" si legge nell'avviso.