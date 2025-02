Borghetto, lo Spazio bimbi della Biblioteca Civica intitolato a Francesco Langella

In concomitanza con la 28esima edizione del corso di aggiornamento “Letteratura per ragazzi/aggiornamenti”, alla biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito è stato intitolato al dottor Francesco Langella lo “Spazio bimbi”, con una cerimonia alla quale hanno preso parte la moglie Laura col figlio Michele, i bambini delle scuole di borghettine e gli amici di Francesco e della biblioteca.

Figura di riferimento nel panorama bibliotecario nazionale e Langella ha dato un contributo straordinario alla promozione della lettura per l’infanzia e alla progettazione di attività culturali dedicate ai più piccoli. Il suo supporto, sia a livello professionale che tecnico, è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo di numerose iniziative bibliotecarie, tra cui quelle organizzate dall'istituto culturale cittadino di Borghetto.

E' stato inoltre direttore scientifico della biblioteca per ragazzi “E. De Amicis” di Genova, presidente regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche, direttore della rivista di letteratura giovanile “LG Argomenti”, presidente del Premio letterario per la letteratura giovanile “Il Gigante delle Langhe” e membro del Comitato esecutivo Nazionale dell’A.I.B..

Grazie alla sua preziosa collaborazione, la biblioteca ha potuto crescere in termini qualitativi, offrendo spazi e attività sempre più innovativi e coinvolgenti per i giovani lettori. L’iniziativa di intitolazione vuole essere un modo per ricordare e onorare il suo impegno, sottolineando il valore delle biblioteche come luoghi di crescita, condivisione e apprendimento. L’Amministrazione Comunale, con la propria deliberazione ha voluto “ricordare la collaborazione ed amicizia che hanno legato Francesco Langella al nostro Ente per oltre due decenni, attraverso l’intitolazione dello Spazio bimbi, l’aula della Biblioteca che contiene i testi acquisiti in questi anni, grazie ai Suoi suggerimenti e che continuerà ad accogliere i libri di qualità, dedicati ai giovani lettori, alle famiglie e tutti coloro sono interessati di letteratura giovanile”, come spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Carolina Bongiorni