Fit Cisl, Danilo Causa riconfermato segretario provinciale

Nella giornata di ieri nella Galleria Aschero, sede della Cisl di Savona in una sala gremita di delegati e Attivisti FIT alla presenza della Segreteria Regionale e Confederale, è stato nuovamente confermato alla Guida della Fit Cisl di Savona come Segretario Provinciale Danilo Causa.

“Sono contento di aver ricevuto la fiducia nuovamente del nostro gruppo dirigente e della Segreteria Regionale. Abbiamo davanti sfide importanti ad esempio riguardanti gli accordi integrativi su Apm terminal e Reefer che garantiranno ai lavoratori una giusta retribuzione in merito all’attività che svolgono e soprattutto svolgeranno a breve termine. Sicuramente dovremmo mettere mano a vecchi accordi sul porto che hanno ormai oltre 20 anni per rivederli e ovviamente migliorarli per garantire a tutti gli operatori portuali articolo 18/17/16 di poter continuare ad operare come è sempre stato fatto in passato - ha spiegato il riconfermato segretario - In un ventennio il porto è cambiato, è arrivata l’Apm a Vado,c i sono previsioni di importanti aumenti di traffico e tutti ci dobbiamo far trovare pronti evitando forzature legate oramai a retaggi del passato, di cui certamente dobbiamo tenere conto, senza rischiare di poter perdere dei traffici ovviamente nel rispetto delle norme di legge e soprattutto avendo un occhio di riguardo su tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro".

"Abbiamo altre situazioni da gestire come ad esempio il comparto dell’igiene Ambientale dove abbiamo le tre aziende sul territorio come Sat, Iren e Sea-S dove con quest’ultima finalmente si è partiti con una reale gestione della raccolta differenziata in maniera consona alle norma, iniziando dal porta a porta in centro città partendo dai commercianti per poi allargare il servizio a tutto il Comune - prosegue Causa - Ovviamente noi vigileremo sull’operato dell’azienda che operi nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sui carichi di lavoro,ma potremmo dire che con la nuova gestione la situazione sta andando piuttosto bene, finalmente ci stiamo allontanando dai momenti indimenticabili e terribili che ha fatto passare l’Ata a tutti noi è soprattutto ai lavoratori. Nel frattempo sia con Sea-S che con Sat dovremmo discutere il rinnovo del oremio di risultato".

"Altra sfida è provare a trovare insieme alla politica del territorio una soluzione all’annoso problema della mancanza quasi totale di impiantistica per la lavorazione e riciclo del rifiuto fatto salvo il biodigestore a Ferrania di Iren abbiamo qualche piccolo impianto gestito da Sat per carta e plastica ma servirebbero altre soluzioni. Ormai sappiamo anche che il termovalorizzatore, per la parte di rifiuto non reciclabile, non verrà fatto a Scarpino e se venisse inserito nel territorio della nostra provincia sarebbe un nostro fiore all’occhiello che ci porterebbe finalmente a passo con i tempi, eliminando le discariche ormai non più adeguate ai tempi, ovviamente tutelando i lavoratori attualmente in forza alle aziende che attualmente gestiscono le discariche e cosa che più ci interessa porterebbe dei nuovi posti di lavoro, per buona parte professionalizzati sicuramente ci sarebbe la possibilità di diminuire la tassa sui rifiuti ai cittadini evitando di trasportare sulle nostre strade e autostrade tonnellate dì rifiuti in giro per il nostro Paese e non solo - puntualizza il segretario Fit Cisl - Tutto ovviamente deve essere progettato nel rispetto di tutte le norme ambientali magari seguendo la progettazione di altre Città e Regioni che ormai operano in Italia e sono attualmente 38 gli impianti in totale".

"Abbiamo anche da attenzionare la logistica e il trasporto merci dove continuano a mancare autisti di mezzi pesanti ed insieme alle aziende ed eventualmente alle istituzioni se dovesse servire trovare delle soluzioni vantaggiose per poter trovare il modo di far acquisire in maniera meno dispendiosa le patenti necessarie per poter dare maggior opportunità di lavoro. Bisogna continuare ad aver maggior riguardo come abbiamo sempre fatto, all’attività dei corrieri sempre più intenso nella nostra Provincia soprattutto nei 5/6 mesi primavera-estate anche per gli enormi problemi di viabilità ed infrastrutture della Provincia che rallentano le consegne agli utenti - conclude - Per chiudere non possiamo dimenticare TPL e le Funivie, la prima con continui problemi atavici che si ci porta dietro ormai da anni che nonostante continui cambi di gestione non pare si riesca ancora a trovare ancora il bandolo della mattassa. Funivie stiamo attendendo a brevissimo almeno il via, con il trasporto del carbone avvenga su binari in maniera più efficiente e produttivo per eliminare almeno il traffico dei mezzi pesanti in città, in attesa della conferma certa degli stanziamenti per il rispristino dell’impianto funiviario per dare una sicurezza e garanzia ai lavoratori con prospettive di riuscire a breve di dover assumere nuovo personale. Ci saranno altre sfide che sicuramente porteremo avanti insieme al gruppo dirigente del nostro direttivo provinciale che è stato per almeno il 50% rinnovato, ed è formato da un mix di persone nuove giovani,ed esperte, da uomini e da donne che mi ieri mi hanno stimolato con la loro energia ed entusiasmo a continuare a portare avanti il mio lavoro sul territorio,negli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori che ci daranno fiducia. I prossimi appuntamenti importanti sindacali saranno il 1 Aprile il congresso Fit Cisl Regionale e il 3 Aprile il congresso Cisl di Savona. Dopo quelle date partiranno corsi di formazione sindacale in modo da iniziare per le giovani “leve”una nuova avventura nel mondo sindacale con le dovute competenze e conoscenze".