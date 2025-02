Celle, approvato un progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella spiaggia dei Piani

Un progetto esecutivo per l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche nella spiaggia libera comunale dei Piani di Celle Ligure.

Ad approvarlo il servizio lavori pubblici comunale cellese prevedendo quindi di sistemare l'ingresso al litorale del Bouffou attualmente accessibile tramite una scala in cemento e a livello spiaggia sono presenti gli archi di sostegno della passeggiata, che creano delle nicchie di varie dimensioni che poggiano su uno strato roccioso.

La progettazione è finalizzata a definire il complesso di opere necessarie per consentire l’accesso alla spiaggia anche a persone con ridotte capacità motorie, dotando la stessa di uno spogliatoio, un servizio igienico per disabili; un'area raccolta rifiuti e una zona doccia esterna; le pedane e passerelle per consentire di raggiungere i locali anche a persone in carrozzina.

Il progetto ha definito le opere necessarie alla realizzazione della formazione della passerella pedonale sull’arenile, a congiungere lo sbarco della scala con i servizi igienici e spogliatoio, oltre a consentire l’ accesso alla spiaggia; la costruzione di locali comprensivi di bagno, spogliatoio a norma per superamento delle barriere architettoniche oltre all'area da destinare alla raccolta dei rifiuti, da edificare all’ interno della zona ad archi sottostante la passeggiata,

L'intervento previsto si attesta sui 90mila euro.

Nelle prossime settimane dovrebbe essere aggiudicato il bando di gara e ad ottobre dovranno essere completati i lavori. L'intervento quindi probabilmente non riuscirà ad essere pronto per l'inizio dell'estate.