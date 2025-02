Piano industriale Tpl Linea, incontro sindacati-cda: "Le criticità restano"

Un tavolo di confronto per far sì che le criticità del piano industriale vengano discusse cercando di trovare una sorta di accordo tra le parti.

Martedì scorso si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali e il cda di Tpl Linea composto da Luigi Pignocca e gli avvocati Loredana Scalmana e Gabriele Vercelli.

"Siamo riusciti a creare un verbale di intesa nel quale si specifica la discussione verrà svolta ad un tavolo - spiega Simone Turcotto, segretario Filt Cgil - Le criticità comnque del piano industriale restano e siamo estremamente preoccupati. Comunque questo è un 'sacrificio' che facciamo per non creare disagi all'utenza. Se qualcosa andrà male non sara per volontà nostra anche perché noi fino all'ultimo ci proviamo per risolvere la situazione. La battaglia la facciamo per difendere i diritti dei lavoratori e dell'utenza. Vogliamo solo garanzie per avere un tavolo piu sereno e per parlare di problemi che sono immensi".

Nel frattempo oggi si riunirà e il cda e per il prossimo martedì 4 marzo è stata convocata in Comune a Savona la prima commissione consiliare con al centro proprio il piano industriale su richiesta della maggioranza e della minoranza consiliare.

In commissione interverranno il sindaco Marco Russo, l'assessore Francesco Rossello, il presidente del cda, il direttore generale di Tpl Linea Vincenzo Franceri, le organizzazioni sindacali e le rsu aziendali.