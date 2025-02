Savona, gli studenti a lezione con il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria

Torna nelle scuole savonesi, in particolare all'Istituto Comprensivo Savona IV "Guglielmo Marconi", il progetto del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria dedicato all'escursionismo consapevole. L'attività è rivolta alle classi di quinta elementare e prima media, con l'obiettivo di insegnare ai ragazzi come muoversi in modo consapevole nella natura.

Il mese di febbraio è dedicato alle lezioni teoriche in classe, mentre ad aprile è prevista un'escursione all'aria aperta. Le ore dedicate sia in classe che durante l'escursione valgono come Educazione Civica, che in questo caso significa imparare a muoversi in sicurezza in montagna. L'attività escursionistica sui sentieri diventa quindi uno strumento educativo. Camminare nella natura, infatti, è anche un'importante fonte di benessere psicofisico.

Il progetto, nato alcuni anni fa proprio nel Savonese, si sta ora espandendo anche in altre scuole della Liguria. Fondato grazie all'iniziativa di Angelo Pastorino, insegnante di Educazione Fisica e Sostegno nonché Vicepresidente del Soccorso Alpino Liguria, il progetto ha ottenuto il supporto della dirigente scolastica Marietta Squillante.

L'escursionismo, in questo contesto, non riguarda solo la valutazione del rischio, ma anche la solidarietà tra i compagni e la capacità di prendere decisioni rapide e appropriate. In particolare, l'escursionismo insegna il rispetto per sé stessi, come nel saper scegliere i percorsi da affrontare o evitare, e il rispetto per la montagna e, più in generale, per la natura.

Il progetto a Savona è anche inclusivo: grazie a una donazione del Rotary di Savona, il Soccorso Alpino savonese dispone da quest'estate di una joelette, una carrozzina elettrica fuoristrada che permette anche ai ragazzi con disabilità motoria di partecipare alle escursioni sui sentieri.