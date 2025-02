"Centri d'ascolto, sentinelle della comunità nel territorio". Ad Arenzano il convegno delle Caritas Diocesane liguri

Sabato 1° marzo, al Santuario Gesù Bambino di Praga dei Carmelitani Scalzi di Arenzano, saranno oltre duecento i delegati delle Caritas della Regione Ecclesiastica Ligure che si riuniranno per un convegno su un tema da sempre al cuore del loro operato e oggi al centro di un importante processo di rinnovamento: "Centri d'ascolto, sentinelle della comunità nel territorio".

Al mattino interverranno Carlo Andorlini, docente di Progettazione Sociale presso l'Università degli Studi di Firenze, e Donatella Turri, direttrice della Fondazione per la Coesione Sociale di Lucca, membro dell’équipe di direzione della Caritas Italiana ed ex direttrice della Caritas del comune toscano. Nel pomeriggio i partecipanti saranno impegnati in un confronto a gruppi. Introdurrà la giornata monsignor Andrea Parodi, vicario episcopale per la Carità dell'Arcidiocesi di Genova.

Il convegno conferma il lavoro di rete delle Caritas liguri come una sola comunità ecclesiale tra diocesi diverse, capace di guardare alla dimensione regionale dei fenomeni che riguardano le povertà. Al centro il rilancio dei centri d'ascolto che le Caritas diocesane stanno promuovendo in Liguria come in tante altre diocesi italiane.

Lo scopo è riscoprire l’origine dei centri, approfondire il fondamento evangelico dell’ascolto e non confinare il loro ruolo a servizi ecclesiali specializzati in aiuti sociali. Il titolo del convegno punta dritto al tema con due parole precise: ritrovare la "comunità" ecclesiale, vicariale e parrocchiale, come fonte e riferimento dei centri e rafforzare le reti con il "territorio" a favore delle persone ascoltate.