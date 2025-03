Albenga, mozione del consigliere Lugani per sistemazione delle strade in Regione Enesi e Regione Beronaire/Massari

Una mozione consiliare da parte del consigliere Guido Lugani per richiedere interventi urgenti per la strada in Regione Enesi, utilizzata in particolare per l'accesso al canile e gattile comunale, e la strada in Regione Beronaire/Massari (strada per Cenesi).

“Queste strade rivestono una rilevanza fondamentale per la viabilità e la sicurezza, in quanto collegano diverse realtà produttive e residenziali, tra cui impianti di produzione di terriccio, gestione dei rifiuti, gas liquefatto, aziende agricole e numerose abitazioni - afferma il consigliere Lugani, primo firmatario della mozione - penso sia indispensabile garantire la sicurezza e il buon funzionamento della rete viaria del nostro territorio, con particolare attenzione alle arterie che servono zone produttive e residenziali soprattutto se frazionali”.

“Chiediamo all’amministrazione comunale di avviare un piano di intervento definitivo per la sistemazione della strada in Regione Enesi e Regione Beronaire/Massari (strada per Cenesi). Quest’ultima – spiega -, da tempo in condizioni precarie, presenta evidenti segni di usura e deterioramento, nonostante i vari interventi di rattoppo, che non sono mai stati risolutivi. Riteniamo necessario un rifacimento completo della pavimentazione e la realizzazione di un’adeguata segnaletica stradale, per garantire maggiore sicurezza e fruibilità. Inoltre, chiediamo che l’amministrazione comunale si coordini con le altre amministrazioni locali, considerando che questo tratto viario è essenziale per le attività e per i residenti che lavorano e vivono lungo la direttrice Bastia-Cenesi-Arnasco-Vendone”, conclude Lugani.