"Savona20x30" diventa associazione: sabato 1 marzo il taglio del nastro al Mercato Civico

Da spazio di confronto e progettazione per il futuro della città, tentando di coinvolgere cittadini (principalmente under 35), associazioni e realtà locali, fino a diventare un'associazione vera e propria, con un’opportunità quindi per rafforzare il lavoro svolto fino ad oggi e promuovere iniziative concrete per la comunità.

Sabato 1° marzo, alle ore 18:00 presso il Mercato Civico, sarà ufficialmente inaugurato questo passo che ha deciso di compiere "Savona 20x30", un gruppo di giovani riunitosi per la prima volta quattro anni fa, in piena pandemia, che, dopo avere organizzato eventi, dibattiti e momenti di confronto pubblico sul futuro del territorio della provincia savonese e non solo, ha deciso di compiere questo ulteriore passo costituendo l'associazione.

L’inaugurazione sarà un momento di incontro aperto a tutti pensato per condividere idee, progetti e obiettivi per il futuro di Savona. Un’occasione per conoscere meglio l’associazione, le persone che ne fanno parte e le attività in programma.

"Oggi a Savona - dichiarano Paolo Giacobbe e Francesca Fogliacco, rispettivamente presidente e vicepresidente di Savona20x30 - si respira un'aria nuova: tanti giovani, persone e associazioni, sono pronti a mettersi in gioco per il proprio territorio. In questo contesto, Savona20x30 vuole offrire il proprio contributo creando uno spazio pensato dai giovani per i giovani, un luogo di confronto su grandi temi e di partecipazione attiva nell'immaginare la Savona del futuro. Il tutto con un principio guida: collaborare e fare rete con le tante altre belle realtà del territorio".

In estrema sintesi, tra gli obiettivi dell’associazione vi sono la realizzazione di progetti concreti per migliorare la qualità della vita dei giovani savonesi, oggi e nel futuro; di stimolare il dibattito culturale, politico, ambientale ed economico sul futuro di Savona; valorizzare le tante iniziative legate a realtà associative cariche di energia che oggi ci sono a Savona e che possono fare la differenza.