Forza Italia Savona: al via il Congresso Provinciale con Luigi Pignocca candidato unico

Domenica 2 marzo Forza Italia celebrerà il Congresso Provinciale a Savona. Alla guida della nuova struttura ci sarà Luigi Pignocca, ex sindaco di Loano, candidato unico alla segreteria provinciale. Ad affiancarlo una squadra composta da 52 membri tra sindaci, coordinatori e segretari cittadini, pronti a lavorare nei prossimi tre anni per consolidare e rafforzare la presenza del partito nella provincia savonese.

Tra gli altri nomi figurano Barbara Marozzi di Savona, Francesco Versace di Albissola Marina, Alessandro Marchiano di Villanova d’Albenga, Massimo Gai di Erli e Massimo Tappa di Piana Crixia. A completare il gruppo Marina Piccardi da Finale Ligure, Alessandra Garra da Millesimo, Elisabetta Riolfo da Calizzano, Sarah Orso da Borgio Verezzi e Franco Bologna da Carcare, tutti impegnati in prima linea per il rafforzamento della presenza politica di Forza Italia nella provincia.

Oltre al coordinamento generale, il congresso sancirà anche la nomina di alcuni membri in ruoli di rilievo. Luciano Stazi, segretario cittadino di Savona, avrà il compito di guidare le attività locali, mentre Tommaso Dell’Acqua da Spotorno sarà alla guida dei giovani del partito a livello provinciale. Paolo Pipitone, da Savona, si occuperà del coordinamento dei seniores, mentre Camilla Ciccarelli, sempre da Spotorno, sarà alla guida del settore Azzurro Donna a livello provinciale. Tra le figure istituzionali spiccano Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, e Angelo Vaccarezza, consigliere regionale.

Un ruolo importante sarà svolto anche da Diego Distilo, capogruppo di Forza Italia in consiglio provinciale, affiancato da Paola Fantin, segretaria Azzurro Donna per la città di Savona, Giovanna Baglietto, segretaria dei seniores di Savona, e Liliana Barbaro, che coordinerà il settore giovanile in città. Guido Lugani da Albenga sarà responsabile dell’organizzazione, Matteo Mirone da Arnasco seguirà gli enti locali, Angelina Budani da Garlenda si occuperà della comunicazione e Enrica Rocca da Loano avrà il compito di gestire i dipartimenti. Infine, Pasquale Esposito da Savona sarà responsabile della formazione e delle adesioni, mentre Gabriele Vercelli da Albissola Marina curerà la tesoreria.