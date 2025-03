Savona, le opere di Maurizio Scarrone in mostra allo Spazio Espositivo della Curia Vescovile in piazza Vescovado

Maurizio Scarrone è un crocevia tra l'architetto, il bagnino e l'artista. Sembra complicato ma invece è un uomo semplice. Quando ci siamo conosciuti ai bagni Anna del prolungamento che, da un quarto di secolo, conduce insieme al fratello è stato pindarico: tra progetti realizzati, bagnanti esigenti e le sue opere esposte pure lì.

Chi scrive essendo un soggetto complicato ha apprezzato. Quindi domani va, ed invita a partecipare, all'inaugurazione della sua mostra, ritenendola un piccolo ma significante contributo, peraltro non richiesto, a questa città aspirante quale capitale della cultura italiana. Non ho idea del buffet. Ma assicuro come le opere valgono la pena.