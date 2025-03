È attualmente chiusa al traffico via Paleocapa a Savona.

A disporre lo stop al transito dei mezzi la polizia locale.

"Attenzione. Chiusura di Via Paleocapa nel tratto compreso tra Piazza Leon Pancaldo e Piazza Mameli causa sostanza oleosa sull'asfalto - spiegano i vigili savonesi -

Utilizzare altre reti viarie per raggiungere il centro città. Per chi è in sosta sulla via e desidera spostare il veicolo prestare la massima attenzione".