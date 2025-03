Cairo Montenotte, mercoledì 5 marzo l'inaugurazione della nuova sede Cisl in Corso Dante

Mercoledì 5 marzo alle ore 11.00 la Cisl inaugurerà la nuova sede di Cairo Montenotte in Corso Dante, 32. Pur non trattandosi di un nuovo presidio bensì di un riposizionamento della sede esistente, l’iniziativa rappresenta per la Cisl un’opportunità per adeguare e rinnovare l’attività di servizio in favore delle proprie iscritte e dei propri iscritti nonché della cittadinanza in generale che, sempre più frequentemente, necessita di tutela ed assistenza.