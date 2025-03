Andora ricorda la vittoria di Marino Vigna al Trofeo Laigueglia con un raduno di bici d'epoca

Raduno di bici d’epoca da pista, mercoledì 5 marzo, dalle ore 9.00, al Velodromo del Mare di Andora. La Nova Unione Velocipedistica Italiana asd (sodalizio ambasciatore di casa Coppi nel mondo), darà spazio alle ruote veloci ricordando e festeggiando i sessant’anni dalla vittoria, nel 1965, del Senatore socio onorario Marino Vigna al Trofeo Laigueglia. In pista atleti con le bici rigorosamente col il fisso e con divise d’epoca. “Ma non sarà solo una passerella – annuncia Carlo Delfino - Saranno infatti proposte alcune prove della storia dei velodromi come l’handicap e l’eliminazione. Naturalmente sarà privilegiato, a scapito del rude agonismo, l’aspetto didattico e anche un po’ “goliardico” della contesa”.

Direttore di Riunione un prestigioso Campione degli anni “60, quel Marino Vigna che conosce la gestione della pista come nessun altro. Perché proprio lui? “Perché contestualmente alla pista – spiega Delfino - l'Associazione, vuole rievocare, insieme a questo meraviglioso personaggio, i 60 anni dalla sua vittoria in volata al Trofeo Laigueglia. Quel giorno, “il Marino” si mise alle spalle tutto il mondo del pedale. Infatti, se guardate l’ordine d’arrivo di quella corsa troverete i nomi di Anquetil, Adorni, Taccone, Venturelli, Zandegù, Poulidor, Dancelli, Zilioli, Balmamion, Poggiali, Passuello, Daems”.

Domani, quindi ad Andora, al Velodromo del Mare, si gira col fisso e senza freni nel rispetto della pista e della storia.

“Un evento e una rievocazione a cui Andora ha aperto le porte con entusiasmo – ha dichiarato l’assessore allo Sport Ilario Simonetta – Questa associazione incarna la vera passione per il ciclismo e rievoca un mondo che ha fatto sognare migliaia di italiani incantati dalla grinta, passione e sacrificio di sportivi che nello sport ci mettevano il cuore”.