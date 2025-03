Regione, Foscolo (Lega): "Sottosegretari necessari, dalle minoranze solo sterili polemiche"

“Respingiamo con forza le accuse delle minoranze in merito all’istituzione dei sottosegretari in Liguria. Non si tratta affatto di ‘poltrone che servono solo per sfamare gli appetiti delle forze politiche che sostengono Bucci’ come sostiene il Pd, ma è un investimento necessario per migliorare l’efficacia e l’efficenza dell’amministrazione al fine di dare risposte più immediate e concrete alle esigenze dei liguri. Infatti, i sottosegretari coadiuveranno il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, come peraltro già previsto negli statuti di tante Regioni, indifferentemente di centrodestra o centrosinistra. Non si capisce quindi perché il Pd faccia sterili polemiche sull’istituzione di queste figure che aiutano la giunta regionale a lavorare e rafforzano l’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini. Ricordo che la giunta Burlando aveva ben 12 assessori. In ogni caso, i tagli della politica non sono stati un bene: dal taglio delle Province, che erano vicine ai sindaci e ai territori e davano delle risposte concrete, ai tagli delle giunte comunali, che hanno penalizzato soprattutto i Comuni più piccoli”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.