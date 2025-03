La viabilità cambia per la XCO Coppa Città di Albenga

In occasione della XCO Coppa Città di Albenga che si svolgerà nel weekend del 7, 8 e 9 marzo a Campochiesa, il comune informa che dalle ore 20:00 del giorno 6 marzo fino alle ore 24:00 del giorno 9 marzo, o comunque fino al completo sgombero delle aree interessate, Piazza della Chiesa, piazza di via al Morteo, e l'area di sosta posta a levante del plesso che ospita le scuole, saranno stalli di sosta riservati ai residenti della frazione di Campochiesa.

Dalle 15:00 del giorno 7 marzo fino alle ore 24:00 del giorno 9 marzo, o comunque fino al completo sgombero delle aree interessate, in Piazza Della Valle, via Morteo, e nell'area di sosta posta a mare del plesso che ospita le scuole elementari, vigerà il divieto di sosta.

Dalle ore 10:00 del giorno 7 marzo fino alle ore 24:00 del giorno 9 marzo, o comunque fino al completo sgombero delle aree interessate, in Piazza della Chiesa (per un tratto di circa 5 metri dall’intersezione con la via per Cisano), vie per Cisano, via alla Chiesa e dietro la Chiesa, sarà in vigore il divieto di sosta. Via Cavour sarà a senso unico con direzione mare-monte, ad eccezione dei veicoli che per le dimensioni siano incompatibili con il transito nella via per Cisano, ai quali è consentito il senso unico alternato a vista. Via per Cisano sarà a senso unico con direzione levante-ponente.

Dalle 10:00 del giorno 7 marzo fino alle ore 24:00 del giorno 9 marzo, o comunque fino al completo sgombero delle aree interessate, sulla Sp 39 Albenga-Campochiesa, vigeranno le seguenti disposizioni: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la strada comunale di Rapalline per i veicoli provenienti da mare (tratto compreso tra la strada comunale di Rapalline e la Sp 3 Ceriale-Cisano). Senso unico di marcia in direzione della strada comunale di Rapalline. Divieto di sosta sul lato sinistro rispetto al senso di marcia nel tratto compreso tra la strada comunale di Rapalline e la strada vicinale di Rapalline. Sosta consentita sul lato destro rispetto al senso di marcia nel tratto indicato al precedente alinea. Divieto di sosta su ambo i lati nel tratto di circa 40 metri a monte dell'intersezione con la strada comunale di Rapalline. Sosta consentita su ambo i lati nel tratto posto a monte dell’intersezione con la strada vicinale di Rapalline. Creazione di isola di traffico all'intersezione della Sp 3 con la strada comunale di Rapalline mediante il posizionamento di transenne. Strada comunale di Rapalline: sospensione del divieto di accesso per autotreni ed autoarticolati. Tutte le strade che intersecano la Sp 39 (nel tratto regolamentato dalla presente ordinanza, sul lato levante): obbligo di proseguire a sinistra all’intersezione con la Sp 39. Tutte le strade che intersecano la Sp 39 (nel tratto regolamentato dalla presente ordinanza, sul lato ponente): obbligo di proseguire a destra all’intersezione con la Sp 39.

Nelle giornate dell'8 e 9 marzo, durante ogni singola fase di partenza dei concorrenti, vigerà il divieto di transito in via Morteo.