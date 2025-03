Alassio, la Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) apre le iscrizioni ai corsi per il brevetto di assistente bagnanti

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA), insieme ad ABA, Associazione Bagni Marini e Gesco ha dato il via alle iscrizioni per i corsi necessari al conseguimento del prestigioso brevetto di assistente bagnanti, una certificazione fondamentale per chi desidera intraprendere la professione di bagnino di salvataggio. Il corso, che abilita i partecipanti a effettuare il servizio di sorveglianza balneare in mare, piscine e acque interne, è rivolto alle persone di età compresa tra i 16 e i 50 anni, offrendo un’opportunità concreta per entrare in un settore che gioca un ruolo cruciale nella sicurezza delle acque.

I corsi si svolgono presso la piscina comunale di via Pera e alla Biblioteca Renzo Deaglio. Il brevetto rilasciato da FISA è conforme a quanto stabilito dal decreto 85/2024 del Ministero delle Infrastrutture, che regolamenta la formazione e l’abilitazione degli assistenti bagnanti in Italia. Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere attività di sorveglianza e di intervento in caso di emergenza, contribuendo così a garantire la sicurezza nelle spiagge, nelle piscine e in tutte le strutture acquatiche.

I corsi, strutturati in moduli teorici e pratici, coprono una vasta gamma di tematiche, tra cui le tecniche di salvataggio, il primo soccorso, la gestione delle emergenze acquatiche e le procedure di sicurezza. I partecipanti saranno formati per affrontare situazioni di rischio, imparando a identificare i pericoli e ad agire prontamente per proteggere i bagnanti. Inoltre, la FISA offre la possibilità di convertire brevetti già conseguiti presso altri enti riconosciuti. Questa opzione è particolarmente utile per coloro che hanno precedenti esperienze nel settore e desiderano aggiornare il proprio titolo, allineandolo agli standard e alle normative previste dal Ministero delle Infrastrutture. L’importanza di una formazione adeguata in questo settore non può essere sottovalutata. Ogni anno, numerosi incidenti si verificano nelle acque, e la presenza di personale qualificato è essenziale per evitare tragedie. Diventare un assistente bagnanti significa assumere una responsabilità fondamentale per la sicurezza di tutti coloro che si trovano a godere di attività acquatiche. Il bagnino di salvataggio è la figura chiave nella prevenzione e nell’intervento in caso di emergenza, e la formazione offerta dalla FISA garantisce un alto livello di preparazione per affrontare qualsiasi situazione.

Le iscrizioni ai corsi sono già aperte, e le sessioni di formazione sono disponibili in tutta Italia. Per iscriversi o per maggiori informazioni sul programma formativo, gli interessati possono chiamare Claudio Checcucci al numero 347.8252163.



"La sicurezza in acqua è una priorità assoluta - afferma l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti -, e la nostra amministrazione comunale è in prima linea su questo tema, orgogliosa di poter offrire nella Piscina Comunale di Alassio e presso la Biblioteca Civica l'opportunità di partecipare a questi corsi che rappresentano un'importante risorsa per la sicurezza dei nostri cittadini e turisti. L'iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e resa possibile grazie al prezioso impegno della nostra società partecipata Gesco, contribuisce a formare professionisti altamente qualificati in grado di garantire un servizio essenziale sulle nostre spiagge e nelle piscine del territorio".