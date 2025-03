Noli, asta pubblica per due alloggi

ARTE Savona rende noto che, con decreto dell’Amministratore Unico n.° 3 del 08.01.2025, è stato approvato l’avviso di asta pubblica per l’alienazione dei seguenti n.° 2 alloggi di E.R.P. sfitti, inseriti nel Programma di Cessione 2024/2025 degli alloggi di proprietà di ARTE Savona, collocati in edifici o zone di pregio e liberi da contratti di locazione, di cui alla L.R. n.° 10/2004 e s.m.i., art. 2, comma 2, lett. g) bis e comma 5 bis e D.G.R. n.° 872/2018, come modificata dalla D.G.R. n.° 1122/2020, adottato da ARTE Savona con decreto n.° 122 del 16.05.2024 ed approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n.° 572 del 6 giugno 2024:

LOTTO N. 1: NOLI, Via IV Novembre civ. 41 int. 6 – foglio 18, mappale 303, sub 6, cat. A/4, classe 4 - superficie commerciale mq. 69,34 - Importo a base d’asta: € 243.000,00= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 24.300,00= pari al 10% del prezzo a base d’asta;

LOTTO N. 2: NOLI, Via IV Novembre civ. 41 int. 7 – foglio 18, mappale 303, sub. 7, cat. A/4, classe 4 – superficie commerciale mq. 55,49 - Importo a base d’asta: € 195.000,00= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 19.500,00= pari al 10% del prezzo a base d’asta.

Al prezzo di aggiudicazione di ogni immobile saranno aggiunti oneri fiscali, o comunque oneri di legge in generale, spese contrattuali e il rimborso delle spese sostenute inerenti il bando.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerte segrete, che devono essere superiori al prezzo a base d’asta, ai sensi della vigente normativa. L’aggiudicazione sarà ad unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi contenenti l’istanza di ammissione, il deposito cauzionale, la documentazione richiesta e l’offerta economica dovranno pervenire, a pena di nullità, entro le ore 13:00 del giorno 14.04.2025 (lunedì).

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATI I PLICHI: A.R.T.E. Savona, Via Aglietto n.° 90 – 17100 SAVONA.

ESPERIMENTO DELL’ASTA IN SEDUTA PUBBLICA: il giorno 15.04.2025 (martedì) dalle ore 10:00 e seguenti presso la sede di A.R.T.E. Savona – Via Aglietto 90.

Il testo integrale del presente avviso d’asta, con i relativi allegati, è disponibile nella Sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Vendite” e nella “Home Page/Vendita” del sito internet dell’Azienda www.artesv.it, nonché presso l’Albo Ufficiale di ARTE Savona e presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Savona e di Noli. Il presente Bando di Gara verrà, altresì, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e su un quotidiano locale, fatte salve eventuali ulteriori forme di pubblicità.