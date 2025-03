A Piana Crixia un incontro sulle battaglie per i diritti delle donne

L'8 marzo non è solo una ricorrenza, ma un'occasione per riflettere sulle battaglie per i diritti delle donne e sulle figure che hanno segnato la storia. Tra queste, spicca Ipazia d'Alessandria, scienziata, matematica e filosofa del IV secolo, simbolo di libertà intellettuale e vittima dell’intolleranza. La sua vita e il suo pensiero rappresentano una tappa fondamentale nel lungo cammino dell’emancipazione femminile, un percorso fatto di conquiste, resistenze e coraggio.

Per celebrare questa figura straordinaria, il comitato Vivi Piana Crixia organizza un incontro con la Prof.ssa Rosanna Lavagna, che approfondirà il valore della conoscenza e la lotta per i diritti, partendo dalla figura di Ipazia.

L'evento si terrà sabato 8 marzo, alle 17.00, presso la sede del comitato Vivi Piana Crixia, in via Giovanni Chiarlone 60.

L'incontro rappresenta un'opportunità per riscoprire insieme il significato della giornata dell'8 marzo, ricordando le conquiste e le lotte delle donne nel corso dei secoli. Il comitato invita tutti a partecipare a questo momento di riflessione e condivisione.