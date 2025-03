Borgio Verezzi, sabato 8 marzo un pomeriggio formativo tra storia, attualità e teatro per celebrare le donne

Sabato 8 marzo ricorre la Giornata internazionale dei diritti delle donne, data che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni cogenti in particolare le discriminazioni e le violenze contro le donne.

L’Unitre Borgio Verezzi e Pietra Ligure, la sezione "E. Bocci" di Borgio Verezzi dell'Anpi e la compagnia teatrale "Barone Rampante" organizzano un pomeriggio formativo, a partire dalle ore 15:30, nella Sala Consiliare del municipio borgese.

Si inizierà come la relazione “Donne nella letteratura italiana: autrici e personaggi” della professoressa Giuseppina Manno, dirigente dell'Istituto Comprensivo della Val Maremola; seguirà quindi la lettura di brani interpretati dai ragazzi della Compagnia Barone Rampante ossia Iacopo Ferro (Teatro Stabile di Torino), Gaia De Giorgi (Teatro Nazionale di Genova) e Gaia Capelli (Teatro Stabile del Veneto). A chiudere sarà Donatella Ramello con la relazione “Angiola Minella, partigiana e costituente”.