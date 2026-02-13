Pietra, al Teatro Moretti arriva "Trappola per topi" di Agatha Christie

Il giallo più famoso di sempre arriva al Teatro Moretti: “Trappola per topi” di Agatha Christie promette una serata di suspense, mistero e colpi di scena da non perdere. Martedì 31 marzo alle ore 21, il pubblico sarà catapultato in una locanda isolata dalla neve, dove nulla è come sembra e tutti sembrano essere l’assassino.

Lo spettacolo detiene un record unico al mondo: va in scena ininterrottamente da 74 anni nel West End di Londra, diventando il thriller teatrale più longevo della storia. Un successo planetario che continua a conquistare generazioni di spettatori grazie a una trama perfetta e a un finale sorprendente. La storia segue Mollie e Giles Ralston, giovani proprietari di una pensione di campagna, che accolgono cinque misteriosi ospiti.

Una tempesta di neve li blocca tutti sotto lo stesso tetto, mentre la radio annuncia un omicidio appena avvenuto a Londra. Presto diventa chiaro che l’assassino è tra loro. Ma sotto quale travestimento si maschera?Ognuno ha un segreto, ognuno un possibile movente. Sarà il Detective Sergente Trotter, inviato sul posto, a risolvere l’enigma.

Sul palco un cast affiatato e intenso: Matteo Saltini, Giulia Rosciano, Andrea Calcagno, Lorenzo Cilluffo, Francesca Sini, Agostino Allario, Alice Saltini e Marcelo Clarencio, pronti a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro.

Suspense, ironia inglese, personaggi indimenticabili e un mistero che ha fatto la storia: “Trappola per topi” non è solo uno spettacolo, è un’esperienza. Chi ama i gialli non può mancare. E chi non li ama ne uscirà convertito.