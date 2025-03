Concorso Aned "Viaggio della memoria": tre primi posti e menzioni speciali per il Liceo Calasanzio di Carcare

1° posto per la categoria arti figurative ad Arianna Menichini, frequentante la 5° Classico, che ha presentato un’installazione composta di compensato, vetro e riso dorato intitolata Due facce, così spiegata dalla studentessa: su un lato, gli specchi rotti e frammentati rappresentano tutte quelle identità spezzate dalle deportazioni; tra questi vi è del riso dorato, ispirato al kintsugi giapponese, una tecnica che richiama quell'antica arte di trasformare una ferita in una preziosa guarigione. L’altro lato/faccia è totalmente nero, perché, come dice Arianna, siamo di fronte a un bivio: ricucire la memoria con fili d’oro o lasciare che il nero dell’oblio inghiotta tutto.

1° posto per la categoria prosa a Viviana Aste e Valentina Ponzoni, di 4E Linguistico, per il loro racconto che, in prima persona, narra la tragica storia di un bambino che avrà "per sempre 9 anni", in quanto vittima della Shoah.