Prosegue il piano di efficientamento della macchina comunale di Albenga

Prosegue il percorso di riorganizzazione ed efficientamento della macchina amministrativa del Comune di Albenga, avviato ormai da due anni dall’amministrazione Tomatis bis e presidiato dal presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino, con l’obiettivo di rendere la struttura dell’ente sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini.

In questo periodo l’amministrazione ha lavorato su più fronti: da un lato sono state avviate nuove assunzioni per sostituire il personale progressivamente andato in pensione e per rafforzare alcuni settori strategici; dall’altro si è intervenuti sulla struttura organizzativa.

La riorganizzazione in questo primo anno ha riguardato in particolare la revisione delle posizioni organizzative di tutti i settori – oggi classificate come personale di Elevata Qualificazione – e delle figure con specifiche responsabilità. In questi giorni è stato fatto un passo avanti per ridisegnare l’architettura delle aree dirigenziali, per meglio distribuire i carichi di lavoro e le materie in modo più armonico, con l’obiettivo di rendere più efficace il funzionamento della struttura interna comunale.

“Gli interventi alla struttura dell’ente che stiamo portando avanti - afferma il presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino - prevedono innanzitutto l’accorpamento dei principali servizi di staff, come la gestione delle risorse umane e la segreteria generale, con quelli finanziari, attraverso la loro inclusione in un’unica Area. Questo nell’attuazione del più ampio concetto che le risorse umane sono da interpretarsi come una ricchezza per l’ente, al pari delle entrate tributarie”.

Tra le novità anche un rafforzamento delle attività legate alla sicurezza e alla tutela del territorio. “Abbiamo previsto – prosegue Passino – l’ulteriore potenziamento dei servizi dedicati alla sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente, con l’attribuzione delle competenze in materia di protezione civile e tutela ambientale all’Area Sicurezza, con il ripristino del ruolo di Dirigente Comandante, figura che negli anni venne meno dal nostro organigramma, riportandolo di fatto a 4 dirigenze, due di ruolo e due 110, coordinate dal Segretario Generale, sempre più dedicato al suo ruolo strategico per l’amministrazione e l’ente”.

Un passaggio importante riguarda la gestione associata delle politiche sociali tra enti locali con la nomina della figura del direttore.

“Stiamo lavorando per rendere la macchina comunale sempre più efficiente e al servizio dei cittadini. Cambiamenti così importanti hanno bisogno di tempo, per questo monitoreremo nei prossimi 12 mesi l’efficacia della riorganizzazione e dove necessario apporteremo correttivi per perfezionare la macchina comunale. Ringrazio tutta l’amministrazione: il sindaco, la maggioranza, consiglieri e assessori, oltre che i dipendenti, dirigenti e segretario generale per la collaborazione dimostrata in questi mesi. Il nostro obiettivo resta quello di migliorare continuamente l’organizzazione dell’Ente e la qualità dei servizi offerti alla comunità” conclude Passino.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio il Presidente del Consiglio comunale Alberto Passino per l’importante e delicato lavoro portato avanti e i dirigenti che hanno dimostrato ampia disponibilità nell’assumere nuovi ruoli e responsabilità, anche attraverso scelte impegnative, finalizzate a favorire un’adeguata riorganizzazione della macchina comunale.”