Nasce "La Casina dei Libri Liberi": un angolo di cultura e condivisione a Cisano sul Neva

Un nuovo spazio dedicato alla lettura e allo scambio di libri prende vita a Cisano sul Neva. L’associazione Fiori di Testa annuncia con entusiasmo l’apertura de "La Casina dei Libri Liberi", una piccola biblioteca gratuita dove chiunque potrà prendere, lasciare e condividere libri, alimentando il piacere della lettura e della cultura.

L’inaugurazione è fissata per sabato 8 marzo alle ore 16.30 alla Sala Gollo di Cisano sul Neva. L’evento sarà arricchito dalla presenza della top blogger di Giallo Zafferano, Renata Briano, che presenterà il suo libro “La Liguria in cucina”. A seguire, un aperitivo con l’autrice per brindare insieme a questa nuova avventura culturale.

Situata in via Colombo, accanto alla "Bottega di Greta", la “Casina dei Libri Liberi” nasce con l’intento di promuovere la lettura e la condivisione tra cittadini di ogni età. Il suo funzionamento è semplice: si può prendere un libro, leggerlo e, se possibile, lasciarne un altro affinché altre persone possano goderne.

"Crediamo che la lettura sia un bene prezioso, capace di unire le persone e aprire nuove prospettive. Con 'La Casina dei Libri Liberi' vogliamo creare un punto d’incontro per gli amanti dei libri e per chi desidera scoprirli. Ogni libro ha un viaggio da compiere, e speriamo che trovi nuovi lettori lungo il cammino", spiegano gli amici di Fiori di Testa.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai più giovani, per invogliarli a riscoprire il piacere della lettura anche al posto di smartphone e videogiochi.

Appuntamento sabato 8 marzo alle ore 16.30: un momento di festa e condivisione aperto a tutti.

“Passate a trovarci e contribuite a far crescere questa piccola grande biblioteca di comunità”, concludono i Fiori di Testa.